Cinco dias após ser sequestrado, homem é morto a terçadadas em Manaus

Manaus - Carlos da Silva Ribeiro, de 28 anos, foi brutalmente assassinado, na noite desta quinta-feira (25). Ele foi agredido e morto com golpes de terçado na cabeça na rua Flor de Maracujá, conjunto Riachuelo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Há cinco dias, Carlos havia sido agredido e encontrado no porta-malas de um carro. Na ocasião, três homens foram presos por envolvimento no sequestro.

Segundo testemunhas, a vítima foi perseguida por pelo menos cinco homens e foi atacada dentro de um terreno de uma casa. Os suspeitos agrediram Carlos a pauladas e desferiram várias terçadadas na cabeça dele.

Policiais militares da 20ª Cicom atenderam a ocorrência, mas não encontraram nenhum suspeito. O Samu foi acionado, mas a vítima morreu no local do crime.



O crime aconteceu na rua Flor de Maracujá, no conjunto Riachuelo | Foto: Daniel Landazuri

Segundo a polícia, no último domingo (21), Carlos havia sido sequestrado e mantido em cárcere dentro do porta-malas de um carro. A vítima foi encontrada com as mãos amarradas e várias escoriações e hematomas pelo corpo.

Três homens foram presos. Um deles alegou aos policiais que Carlos havia tentado roubar a casa de um deles e, então, eles o amarraram e o colocaram dentro do porta-malas com o objetivo de entregá-lo à polícia. Os suspeitos foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a Polícia Civil, os homens presos pelo sequestro de Carlos podem ter envolvimento com a morte da vítima. "O crime pode ter sido cometido pelos próprios suspeitos do sequestro ou foi ordenado por eles. Ainda não temos informações se os homens foram liberados em audiência de custódia. O inquérito do primeiro caso já foi solicitado e estamos apurando os dados", informou um investigador.

Os familiares da vítima informaram que desconhecem a motivação do crime. Um parente contou que Carlos era usuário de drogas e estava afastado da família.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

