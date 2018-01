Dupla é presa por abastecer com drogas bocas de fumo no Mauazinho

Manaus - A dupla Aldiney da Silva e Silva, de 27 anos, e Rhander Bandeira, de 23 anos, que fornecia drogas para bocas de fumo no bairro do Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, foi apresentada, na manhã desta sexta-feira (26), em coletiva de imprensa da Polícia Civil do Amazonas, na Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste. Os dois homens foram presos em flagrante nesta quinta-feira (25), após a delação do colega de quadrilha Cleverson Xavier, preso na quarta (24), no bairro Flores, Zona Centro Sul.

A equipe do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) ficou de tocaia na rua Fábio Lucena, dentro do Mauazinho, conforme indicado por Cleverson. "Quando avistamos o primeiro homem da dupla andando na rua, identificamos que era o Aldiney e o prendemos. Com ele estavam duas porções grandes de "skunk". O resto da droga, ele disse que estava na casa de Rhander, que era o que fazia as entregas. Depois disso fomos à residência indicada e encontramos o segundo suspeito, também em flagrante por tráfico de drogas", disse o titular do 12 DIP, Henrique Brasil.

Foram apreendidos com a dupla quatro quilos de drogas, um revólver calibre 32, oito munições e uma balança de precisão. | Foto: Marcelo Cadilhe

O delegado também informou que no ano passado, no dia 7 de março, Aldiney havia sido preso em flagrante por posse ilegal de armas e entorpecentes, junto com sua companheira, Maria Narciza Pinto. "Esperamos que a Justiça entenda a periculosidade de Aldiney e que ele não pode mais responder o processo em liberdade", destacou Brasil.

A dupla produzia drogas para a distribuição em toda a Zona Centro-Sul, segundo informado por Cleverson. Ao total, foram apreendidos com a dupla quatro quilos de drogas, um revólver calibre 32, oito munições e uma balança de precisão. Segundo o delegado, este é o oitavo flagrante de entorpecentes apenas em janeiro deste ano que a delegacia realiza.

Edição: Isac Sharlon

