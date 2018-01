Polícia desarticula laboratório de drogas em condomínio de luxo

Manaus - A quadrilha que refinava e processava drogas vindas da Colômbia em um condomínio de luxo na Ponta Negra, Zona Oeste, foi apresentada pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (26), na sede da Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste. William Vasconcelos da Silva, de 28 anos, e Hiran Miranda Braga Filho, de 42 anos, comercializavam a droga embalada para Manaus e outras cidades da região norte.

A estratégia usada pela dupla é inovadora e incomum dentro do mundo do tráfico, segundo o secretário de segurança pública, Bosco Saraiva. Devido ao processamento ser feito em propriedade fechada, os cães farejadores não puderam ser utilizados, o que acarretou no atraso das investigações.

Foram apreendidos com a dupla cerca de 35 kg de maconha, dois veículos modelo honda civic e cobalt, aproximadamente R$1,3 mil, uma balança de precisão, dois equipamentos de embalagem a vácuo e jóias de luxo, entre dois relógios e dois cordões | Foto: Marcelo Cadilhe

"Estávamos há dois meses atrás da dupla depois de suspeitas levantadas e, no fim da tarde de quinta (25), monitoramos a saída deles do prédio em direção ao Centro da cidade. Quando os abordamos, eles confessaram o crime e nos levaram direto ao laboratório", informou o secretário da executiva-adjunta de inteligência, Erbert Lopes.

Leia também: EM TEMPO lança conteúdo exclusivo para o Carnaval

Um dos destinos confirmados da droga é a cidade de Oriximiná, no Pará. Foram apreendidos com a dupla cerca de 35 kg de maconha, do tipo "skunk", dois veículos modelo honda civic e cobalt, aproximadamente R$1,3 mil, uma balança de precisão, dois equipamentos de embalagem a vácuo e jóias de luxo, entre dois relógios e dois cordões.

O esquema funcionava com a droga vinda da Colômbia e a embalagem a vácuo em Manaus, antes da distribuição na região norte | Foto: Marcelo Cadilhe

Esquema de tráfico internacional

O vice-governador explica que o esquema funcionava com as droga vindas da Colômbia, devido as cores da bandeira do país estarem marcadas nos tabletes de drogas. Após a embalagem a vácuo no laboratório de processamento em Manaus, a maconha era distribuída para outros Estados. "Acreditamos que os entorpecentes chegaram aqui pelos rios da Amazônia, que são as nossas estradas. Após a interceptação da dupla, esperamos que esta rede venha a ser quebrada aos poucos. Continuaremos com investigações sobre o caso para possíveis desdobramentos", terminou Saraiva.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Dupla é presa por abastecer com drogas bocas de fumo do Mauazinho

Cinco dias após ser sequestrado, homem é morto a terçadadas em Manaus

Revendedores de Manaus cobram redução de 5% no preço do gás de cozinha