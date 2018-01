Jovem de 22 anos desaparece ao sair de casa para ir à faculdade

Manaus - Há dois sem voltar para casa, a família do universitário Lucas Rolo de Souza, de 22 anos, está desesperada com o sumiço dele. Ele saiu de casa na tarde da última quarta-feira (24) e não chegou na universidade, nem retornou para a casa onde mora.

De acordo com a mãe dele, Izabel Cristina Soares Rolo, no dia em que desapareceu, Lucas saiu, por volta das 14h, da casa onde mora, na rua Belém, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, informando que iria para a faculdade. Ele ia até a unidade de ensino participar de um curso de férias. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias do jovem.



O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, na Zona Oeste da cidade.

Quem puder colaborar com informações, que levem ao paradeiro de Lucas, pode entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do jovem, ligar para os números (92) 99218-4983 ou 98157-1470.

