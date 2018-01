Garota de programa mandou matar cliente para roubar R$ 1,2 mil

Manaus - José Carlos Melo da Silva foi capturado nesta sexta-feira (26) após ser apontado como um dos responsáveis pela morte de Francisco Carlos Peres, conhecido como "Chico dos Motores", de 59 anos. De acordo com informações da polícia, o criminoso e seu comparsa, Bruno Almeida Gomes, que permanece foragido, foram mandados por uma garota de programa para matar o vigia.

José Carlos Melo da Silva foi capturado pela polícia como um dos responsáveis pelo latrocínio do vigia | Foto: Divulgação

A prisão foi feita por policiais do 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Segundo as investigações, Francisco estava com uma garota de programa momentos antes da morte. Durante o ato sexual, a jovem viu que o cliente possuía R$1.200 em seus pertences e decidiu matá-lo para ficar com o dinheiro.



Ela se aproveitou da confiança que tinha com a vítima para chamar dois comparsas, sendo um deles José Carlos. Contudo, durante o roubo, os homens acabaram matando a vítima, deixando uma faca cravada em seu pescoço.

A polícia ainda está em busca do comparsa de José | Foto: Divulgação

A polícia pede ajuda para localizar o outro homem envolvido na morte do vigia. Segundo informações, Bruno é morador de rua e não possui endereço fixo, mas é frequentemente visto no Boulevard Álvaro Maia.



Relembre o caso

Francisco Carlos Peres, conhecido como “Chico dos Motores”, foi encontrado morto com uma faca cravada no pescoço no último dia 4. O corpo da vítima foi encontrado em uma oficina, na rua Santo Antônio, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

A vítima tinha 55 anos e era vigia de uma oficina | Foto: Daniel Landazuri

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com as mãos amarradas para trás, uma corda enrolada no pescoço e um lençol na cabeça. O corpo do homem foi encontrado pelo proprietário do estabelecimento.

“Fomos acionados por volta das 7h30 e estamos aguardando o trabalho da perícia”, informou o soldado Cardoso, da 5ª Cicom.

O dono da oficina, Antônio Vale, informou que a vítima vigiava e dormia no estabelecimento. “Quando cheguei, a porta estava fechada com o cadeado para fora. Entrei, vi ele morto e as coisas estavam todas reviradas. A minha suspeita é que queriam roubar o local e ele lutou pra se defender”, disse.

Ele foi encontrado com uma faca cravada no pescoço | Foto: Daniel Landazuri

Ainda segundo o proprietário da oficina, Francisco costumava levar garotas de programas para o local. Após o trabalho da perícia, Antônio conferiu os equipamento e verificou que uma maquina lava-jato foi roubada.



