Preso no Coroado homem denunciado por agredir e ameaçar própria mãe

As investigações em torno do caso começaram ainda pela manhã, após a vítima formalizar a ocorrência na delegacia. | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 41 anos, de nome não revelado pela Polícia, foi preso na manhã desta sexta-feira ( 26 ) logo após ele agredir fisicamente, ameaçar de morte e humilhar a própria mãe, uma idosa de 61 anos. A prisão aconteceu na casa da vítima, onde o infrator também morava, na rua Aurélio Buarque de Holanda, primeira etapa do bairro Compensa, zona oeste da capital.



As investigações em torno do caso começaram ainda pela manhã, após a vítima formalizar a ocorrência na delegacia. O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, combinado com a Lei Maria da Penha e Estatuto do Idoso.



“A vítima nos relatou que as agressões eram recorrentes e que na manhã de hoje decidiu denunciar o filho. Verificamos que a idosa apresentava lesões no braço e no ombro. Em seguida saímos em busca do infrator e o localizamos, imobilizado pelos próprios familiares no imóvel. Vale ressaltar que, em razão dele residir no mesmo endereço da vítima, também solicitei medida protetiva em benefício da idosa”, declarou o titular da DECCI.



Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o suspeito foi levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul.







