Dois ônibus da mesma empresa são assaltados em menos de meia hora

Manaus - Dois ônibus da empresa Vega Transportes foram assaltados, na noite desta sexta-feira (26), em menos de meia hora. A linha 458 foi assaltada por um homem e uma mulher depois de sair do terminal de integração 3, por volta das 19h50. Outro coletivo da mesma empresa foi assaltado após três indivíduos entrarem na linha 011, no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo o motorista da linha 458, o casal, que estava armado com uma arma caseira e uma faca, levou apenas os pertences dos passageiros porque era a primeira viagem do coletivo. O caixa ainda estava sem renda. Os assaltantes, após realizarem o assalto, desceram em uma área de mata na avenida das Torres. Ainda conforme o condutor, a linha é muito visada pelos criminosos.

Tarumã

De acordo com o motorista da linha 011, um homem entrou em uma parada próximo a um residencial e anunciou o assalto. Em seguida, ele pediu para o motorista parar na via para que outros dois comparsas armados com facas e armas entrassem. Segundo o motorista, além da renda, foram levados os pertences dos passageiros.

Os casos foram registrados no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos.

