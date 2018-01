Mototaxista é perseguido por dupla e morto a tiros no Jorge Teixeira

Manaus - Um mototaxista, Paulo de Freitas Costa, de 38 anos, foi morto com 6 tiros na noite desta sexta-feira (26), por volta das 21h, na rua Malvarisco, Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele foi assassinado ao deixar um passageiro na via e ser perseguido por dois homens em uma motocicleta.

De acordo com informações de testemunhas, o mototaxista deixou o passageiro em uma residência e, após receber o dinheiro referente à corrida, ele foi surpreendido pela dupla. O mototaxista tentou fugir acelerando o veículo, mas ele foi perseguido e atingido por diversos tiros, que o atingiram o tórax e as pernas.

A vítima morreu no local. Há informação que uma segunda pessoa também foi baleada e levada por moradores a um hospital da capital amazonense. A Polícia Civil foi acionada e esteve no local do crime.

A vítima foi atingido com 6 tiros e morreu no local | Foto: Divulgação

O corpo foi retirado do local pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs).



Emboscada

O delegado plantonista da 30ª Companhia Interativa de Comunitária (Cicom), Cícero Túlio, não confirmou informações de que indivíduo estaria praticando assalto na região.

"Pelas circunstâncias do caso não dá para apontar se ele estava praticando ou não praticando o assalto".

Ele vai solicitar as imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os suspeitos e o cliente, que pode ter participado do homicídio levando o mototaxista até o local.

