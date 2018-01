Três homens foram presos entregando drogas na Zona Sul e Leste

Manaus - Um militar da aeronáutica, de 23 anos, foi detido na noite desta sexta-feira (26), por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), no Parque das Laranjeiras, na Zona Sul de Manaus, com pelo menos 250 pilulas de ecstasy. Uma dupla também foi presa realizando a entrega de drogas no São José, na Zona Leste.

De acordo com a polícia, o homem foi preso, após denúncias feitas ao whatsapp da Rocam (92) 9280-7574. O informante delatou que um homem estaria em um carro modelo Gol, de cor branca, realizando a entrega de drogas pelo bairro.

Uma equipe policial conseguiu identificar o carro e fazer a abordagem do suspeito, quando flagrou o homem em posse da droga. Os policiais ainda realizaram busca na casa do militar e encontraram mais porções do entorpecente.

O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Delivery do tráfico

Policiais da Rocam também prenderam, após denúncia via whatsapp, na noite desta sexta-feita (27), os suspeitos Fernando Mendes Rufino, 30 anos, e Renan Rodrigues de Assunção, 32 anos. Com a dupla, foi apreendido 3 quilos de maconha do tipo skunk, dentro de uma picape, de cor preta e placa OAA-7411. Os dois foram encaminhados para o 9º Distrito Integrado de Polícia.

