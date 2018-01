Vítima reage a assalto e mata ex-presidiário a tiros

Manaus - O mecânico Jefferson Lopes da Silva, de 25 anos, foi morto a tiros por um justiceiro ainda não identificado, enquanto cometia assaltos na madrugada deste sábado (27), na rua 255 do bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital. Jefferson estava acompanhado de um comparsa que fugiu do local.

De acordo com relatos de testemunhas no local do crime, Jéfferson estava cometendo assaltos desde as 23h da última sexta-feira (26) na companhia de outro homem que não foi identificado. Ambos estavam em uma motocicleta de características ignoradas.

Leia também: Quadrilha é presa após roubar casa no Nova Esperança



Ao chegar no cruzamento da rua 255 com a rua 244, a dupla de assaltantes abordou o suposto justiceiro e tentou roubar seus pertences, mas foi surpreendida com a rápida reação da vítima. O homem sacou uma arma e efetuou disparos contra a dupla.

Jefferson foi atingido com apenas um tiro no tórax, mas foi o suficiente para levar o mecânico à morte no mesmo local. O comparsa de Jefferson fugiu na motocicleta, em rumo desconhecido, e segue foragido.

O próprio justiceiro fugiu do local sem deixar pistas. Jefferson já tinha passagem pela polícia por diversos crimes, entre estes, tráfico de drogas e lesão corporal, tendo sido preso já três vezes por estes crimes.



Polícias da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram ao local, mas não conseguiram identificar o suposto justiceiro e nem confirmar a versão do fato. O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:



Jovem de 22 anos desaparece ao sair de casa para ir à faculdade em Manaus

Braço direito do líder da FDN é morto com 12 tiros em Manaus

Polícia desarticula de drogas em condomínio de luxo