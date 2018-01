Foragido do Compaj é morto com 15 tiros na presença da companheira

Manaus - Edyelson da Silva Travassos, de 23 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (27), em frente à casa da família, no bairro Zumbi II, Zona Leste de Manaus, na presença da esposa e da irmã. Segundo a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), homens chegaram ao local em um carro e atiraram contra a vítima.

Ainda de acordo com DEHS, o homem estava na frente da casa que morava, por volta das 18h30, quando um carro com quatro homens não identificados parou no local e alvejou Edyelson com 15 tiros.

Segundo a polícia, a vítima foi morta por um tiro na cabeça, dois no braço esquerdo, três no braço direito, seis no tórax, dois na lateral esquerda do corpo e um no lado direito.

Foragido

No site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) consta que a vítima estava com mandado de prisão em aberto por regressão de pena e deveria ser encaminhado ao regime fechado.

Edyelson cumpria pena no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) pelo crime de tráfico e estava foragido desde maio do ano passado. Além dos processos de condenação, também consta que o presidiário respondia a mais um processo por tráfico de 2016.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela DEHS.

