Casa de show 'Clube do Pará' é fechado durante fiscalização

Manaus - A casa de show Clube do Pará, localizada na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital, foi fechada na noite deste sábado (27) durante ação de fiscalização da operação “Alegoria Proibida”.

O local não possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), extintores de incêndio e saída de emergência, além de outras irregularidades. O local foi multado e está fechado para qualquer evento até que os proprietários regularizem o estabelecimento.

A operação “Alegoria Proibida” é uma ação integrada da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) que reúne servidores da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

Ainda no sábado, as forças de segurança do Amazonas percorreram as bandas do Jangadeiro, do Boteco, da Chiquita, da Glória e a banda da FM O Dia, realizadas nas Zonas Centro-Sul, Oeste e Sul da capital.

“Essa será a nossa rotina até a quarta-feira de cinzas, todas as bandas serão visitadas. Todas terão a proteção da SSP, do governo do Amazonino, se Deus quiser o Carnaval seguirá assim: com tranquilidade sendo somente uma festa de alegria do povo de Manaus”, disse o vice-governador e Secretário de Segurança, Bosco Saraiva.

Durante o período carnavalesco, a Polícia Militar do Amazonas atuará com o efetivo de mais de quatro mil servidores realizando o policiamento a pé, além de mais de 400 policiais motorizados. A polícia estará presente em todos os blocos, bandas e eventos carnavalescos.

“Nós estaremos integrados na operação ‘Alegoria Proibida’ para levar segurança à nossa população. O nosso objetivo é garantir que as pessoas possam ir para as bandas, brincar e voltar em segurança para os seus lares”, disse o comandante geral da PMAM, coronel David Brandão.

Carnaval 2018

O secretário de Cultura do Amazonas, Denilson Novo, também participou da fiscalização e reforçou que o Carnaval é uma das maiores expressões da cultura popular brasileira. Denilson lembrou que o Estado está trabalhando de forma integrada. “Cultura, secretaria de segurança e todas as demais secretarias estão atuando em conjunto para que nós tenhamos um carnaval seguro, um carnaval feliz, para que todos os foliões possam brincar à vontade e curtir essa grande festa com segurança”, completou o secretário.

Neste ano, um dos destaques é a volta do Carnaboi na programação do Estado. A festa ocorre na segunda-feira (12). Os desfiles do Grupo de Acesso e Especial das escolas de samba de Manaus acontecem nos dias 9 e 10 de fevereiro, respectivamente.

