Assalto a ônibus: um é preso e outro está foragido

Manaus - Após assalto a mão armada no coletivo da linha 029, o jovem de 18 anos, Endrews Lucas Costa Santana, foi surpreendido por policiais enquanto estava aproveitando o domingo na casa dos pais. A prisão se deu na rua Matambu, Monte das Oliveiras, Zona Norte.

Moradores das proximidades da região comercial do Fuxico, na Zona Leste, reportaram em denúncia anônima o assalto ao coletivo na Unidade Móvel de Monitoramento da área levando a polícia até Endrews. Além dele, um comparsa, identificado como Jeferson Rodrigues Reis, de 19 anos, está sendo procurado como co-autor do crime.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Endrews e mais um comparsa se passaram por passageiros quando anunciaram o roubo, no momento em que o ônibus passava pela avenida Sumaúma, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Os criminosos levaram celulares, pertences dos passageiros e R$ 300,00 da renda do veículo.

A Unidade Móvel de Monitoramento está instalada desde o último dia 22 de janeiro, na esquina entre as avenidas Brigadeiro Hilário Gurjão e Autaz Mirim, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O preso foi encaminhado para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que também dará continuidade as investigações visando encontrar o segundo acusado do roubo.

De acordo com informações do titular da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações, delegado Orlando Amaral, no momento da prisão, familiares do acusado afirmaram que a família não tinha mais controle do jovem. “A participação da população é fundamental para que a polícia possa elucidar as ocorrências o mais rápido possível”, destacou.

