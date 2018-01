Polícia resgata adolescente e crianças abandonadas no Viver Melhor

| Autor: Divulgação/PM

Manaus - Em um cenário desumano, em meio a lixo, baratas e fezes de cachorro, uma adolescente de 15 anos e duas crianças de 10 e dois anos foram resgatas pela Polícia Militar, na noite deste domingo (28). As meninas estavam abandonadas em um apartamento do conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Policiais militares da 26ª Cicom informaram que, por volta das 22h, receberam várias denúncias anônimas informando sobre os abandonos das vítimas. Uma viatura foi até o local e encontrou as duas crianças e a adolescente trancadas no apartamento. “Abrimos a porta com a ajuda dos vizinhos e nos deparamos com uma cena chocante. O odor era forte no local e tinham muitas baratas pelas paredes”, relatou o soldado Thiago Paiva.

Segundo a Polícia Militar, a criança de dois anos estava dormindo em uma cama com várias baratas ao seu redor. As meninas eram alimentadas com a ajuda dos vizinhos. Na geladeira do apartamento só havia caixas de bombons e restos de doces.

“Os moradores informaram que tiveram que colocar um pano embaixo da porta do apartamento, onde as meninas estavam, pois os insetos estavam se proliferando pelo prédio. Eles estranhavam, pois, quando questionavam a situação, quem respondia eram as meninas, nunca tinha responsável na casa”, contou Paiva.

O soldado ainda explicou que a adolescente de 15 anos era a responsável pelas outras duas menores. "Ela nos informou que estavam sozinhas há oito dias, mas os vizinhos disseram à equipe policial que há vinte dias as meninas estavam nessa situação de abandono".

As vítimas foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Os policiais tiveram contato com a mãe das vítimas apenas por celular. Ainda durante a noite de domingo, a mulher foi orientada a comparecer até à delegacia para esclarecer o caso. Ela se apresentou espontaneamente e alegou que deixava as filhas sozinhas porque era a única responsável por elas e fazia isso para ir ao trabalho. A avó solicitou a guarda das crianças.

Outro caso

No dia 18 deste mês, a polícia resgatou outras cinco crianças que também haviam sido deixadas por uma mãe em um dos apartamentos do Viver Melhor. A mulher, segundo a polícia, estava há cinco dias fora de casa.

Abandono de incapaz

Números da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apontam que até meados de dezembro de 2017 foram registrados 242 casos de abandonos de menores de idade na cidade de Manaus. Em contraste, em 2016, o número era de 216 ocorrências de crianças e adolescentes deixados de lado pelos pais.

