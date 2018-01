Homem é preso após atirar dentro de um bar atrás de quartel da PM-AM

O homem foi preso e levado para o 1º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Jon Maio Mangabeira da Silva, de 21 anos, foi preso, na madrugada desta segunda-feira (29), após realizar um disparo de arma de fogo dentro de um bar, localizado atrás do prédio do Comando Geral da Polícia Militar, na rua Coronel Conrado, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Uma pistola calibre 380, com 11 munições intactas, foi apreendida com o suspeito. Segundo informações de policiais militares da 3ª Cicom, que atenderam a ocorrência, quando o jovem foi questionado sobre a origem da arma, ele contou que manuseava o objeto a pedido de outra pessoa, que não teve o nome divulgado.

“Não sabemos a motivação do disparo. Quando chegamos no local o suspeito já havia sido detido por outros clientes e uns seguranças do bar. O jovem explicou que outra pessoa pediu para ele sair com a arma do estabelecimento”, informou o aspirante Pedro Melo.

Jon foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve aguardar os procedimentos cabíveis.

