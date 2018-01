'Psicopata' estuprou criança e torturou mulher em Manaus, diz delegada

Manaus - "O suspeito tem uma mente perigosa. Nunca me deparei com uma pessoa com esse perfil. Ele tem uma fala articulada e pensamento rápido, características de um perfil de psicopata", disse a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), sobre a prisão de Luís Fernando Monteiro de Araújo, de 20 anos, suspeito de sequestrar e estuprar uma menina de oito anos, e também de torturar a ex-companheira, que teve os cabelos raspados com uma faca e as partes íntimas queimadas com um isqueiro.



Luís Fernando estava foragido desde o dia 27 de novembro, data em que torturou a ex-companheira, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital. Ele foi preso, na noite da última sexta-feira (26), na comunidade do Tupé, Zona Rural de Manaus, mesmo local onde torturou e estuprou uma criança. A apresentação dele à imprensa ocorreu, na manhã desta segunda-feira (29), em coletiva na Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Leia também: Homem é preso em flagrante roubando bombons em cantina de CMPM

A captura de Luís só foi possível com a ajuda de uma força-tarefa policial, conforme explica a titular da Depca. "Ele já havia fugido para uma comunidade no interior do Amazonas e a captura dele só foi feita porque o conselheiro tutelar do local enviou fotos do acusado e pudemos identificá-lo", contou.

O homem ficará preso no CDPM | Foto: Janailton Falcão

Sobre a tortura, a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), Débora Mafra, afirma que Luís abusou da crueldade com a vítima. "Ele queimou as partes íntimas da moça com um isqueiro e bateu tanto nela que a deixou desfigurada", disse.

O torturador foi descoberto por familiares que moravam junto com ele e a companheira, em uma casa no bairro Compensa, Zona Oeste da capital. Um dos tios questionou sobre a companheira de Luis, o que levou os familiares a descobrirem a tortura feita com a vítima. Após a descoberta, ele fugiu da casa em que morava e foi abrigado por parentes na Comunidade do Julião, onde chegou a passar alguns meses foragido.

Durante o tempo em que ficou na comunidade Julião, Luís abusou de uma criança de oito anos. Tuma diz que a vítima estava a caminho da igreja quando Luís ofereceu bombons que estavam em sua casa. Ele manteve a menina em cárcere privado e presa em um banheiro durante quatro horas, de onde só saía para consumir drogas. "Na última vez que ele saiu, deixou a porta do banheiro aberta e a menina conseguiu fugir", explicou.

O suspeito foi indiciado por tortura, sequestro, cárcere privado e estupro de vulnerável tentado. Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado na BR-174 (Manaus-Boa Vista), onde deve ficar à disposição da Justiça.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais: Exército apreende quase uma tonelada de 'skunk' em fronteira do AM



Jovem fica ferido após motorista capotar carro ao desviar de cachorro



Sob efeito de medicação, delegado fica ferido após acidente em Manaus