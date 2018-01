Suspeito de assassinar cozinheiro com fios elétricos é preso

Manaus - Um homem identificado apenas como Felipe, mais conhecido como "Doido", foi preso, nesta segunda-feira (29), após investigação policial realizada por policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs). Felipe é suspeito de ter matado o cozinheiro Elias de França Farias Junior, de 39 anos, estrangulado com um fio elétrico em novembro de 2017.

Felipe vai ser apresentado na manhã desta terça-feira (30), às 9h30, no prédio da especializada, localizado na Avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Na ocasião, o delegado Juan Valério deve falar sobre a investigação que levou a prisão de "Doido".

Entenda o caso

O corpo do cozinheiro Elias de França Farias Junior, de 39 anos, foi encontrado no dia 21 de novembro, dentro da residência onde ele morava, por moradores do bairro Novo Aleixo. De acordo com testemunhas, a vítima não era vista desde o último dia 18 do mesmo mês.

De acordo com a polícia, Elias foi encontrado com um fio elétrico enrolado no pescoço. O crime foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia como latrocínio, já que objetos foram roubados de dentro da casa do cozinheiro.

O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança carregando uma televisão que supostamente teria roubado de dentro da casa de Elias após cometer o crime.

Suspeito teria roubado televisão depois de ter cometido o crime | Autor: Divulgação

