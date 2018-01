Suposta disputa entre traficantes acaba com carro queimado no Alvorada

Manaus - Briga entre supostos traficantes na noite desta segunda-feira (28), gerou confusão e queima de um carro, na rua Professora Evangelina Antunes, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com uma moradora do local, que preferiu não se identificar, tudo começou acerca de uma semana, quando traficantes passaram a brigar pelo domínio do tráfico de drogas no local.

Ainda segundo a moradora, o veículo que pegou fogo teria sido abandonado na rua e, momentos depois, foi incendiado.

"Os moradores quando viram as chamas saíram correndo das casas, ninguém quis ficar por perto. O carro chegou a explodir", disse a fonte.

De acordo com a polícia, a placa que estava identificando o carro não condiz com o modelo queimado.

Segundo a proprietária do veículo, presente na Delegacia de Roubos e Furtos ( Derfd), o carro foi roubado por volta das 22h do último domingo (28), enquanto ela estacionava na frente da casa do tio, no bairro Redenção.

Ainda de acordo com a vítima, a placa provavelmente teria sido adulterada pelos bandidos.

Uma outra versão contada por um amigo da vitima aponta que apos o carro ter sido roubado, os criminosos tentaram extorquir a vítima, como perceberam que não teriam retorno com as chantagens, incendiaram o carro.



O caso foi apresentado e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos e Furto de Veículos (Derfv)

