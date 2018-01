Jovem é executado com vários tiros na cabeça na Compensa

Manaus - Lucas Maquiné de Souza, de 18 anos, foi morto com pelo menos 8 tiros na cabeça, na noite desta segunda-feira (29), por volta das 22h30, na rua do Porto, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. De acordo com a polícia a execução pode ser por acerto de contas por conta do tráfico de drogas.

Segundo familiares da vítima, que estavam no local, o rapaz havia saído de casa sem a autorização da mãe. Ela ligou minutos depois que o rapaz havia saído para que ele retornasse à casa e ele respondeu que estava voltando a pé.

Ainda conforme informações da família, Lucas foi morto por dois motoqueiros quando fazia o caminho para casa a pé. Após executarem o jovem, os suspeitos fugiram do local em seguida. Segundo a polícia, Lucas pode ter sido vítima de uma emboscada, poque estava acompanhado de duas pessoas no momento em que foi morto.

A ocorrência foi atendida por policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs). O corpo foi removido do local pelo Instituto Médico Legal (IML). Nenhum suspeito foi identificado.

