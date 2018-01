Moradora estranha odor e bombeiros encontram corpo em decomposição

Manaus - O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado, na manhã desta terça-feira (30), por volta das 5h45, boiando em um lago, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), a equipe foi acionada, na tarde dessa segunda-feira (28), para realizar buscas de uma pessoa que estava desaparecida, no Lago do Colônia Antônio Aleixo, porém o corpo não foi encontrado.

Hoje pela manhã os bombeiros foram novamente acionados por uma moradora que informou que estava sentido um odor muito forte nas proximidades da casa dela. A equipe retornou ao local e, após novas buscas, o corpo foi localizado.



O homem estava trajando apenas uma bermuda. O corpo foi conduzido ao Pelotão Fluvial, para ser removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará a identificação de familiares .

Outro corpo

No dia 14 deste mês, o Corpo de Bombeiros resgatou outro corpo em um igarapé na rua Heisei, no conjunto Colônia Japonesa, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul. O homem estava com os pés amarrados com fios elétricos.

Na época, os peritos informaram que, possivelmente, o homem foi morto estrangulado.

