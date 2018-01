Trio é preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

O trio foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - Após denúncia, policiais militares do 2º Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) localizaram um veículo, modelo Gol, de cor preta e placas PHP 2428, que transportava três pessoas e drogas. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram alcançados pela equipe policial, na comunidade União da Vitória, na Zona Norte de Manaus.



Durante a busca pessoal, foi encontrado com o motorista, identificado como Markson Mota da Silva, de 28 anos, uma pistola marca Glock, com numeração suprimida, cinco munições intactas e 15 porções de maconha. Com Wellyngton Lima Cunha Ferraz, de 22 anos, foi encontrada uma porção de cocaína.

Leia também: Após sofrer abuso sexual, menino de 12 anos tenta suicídio em Manaus

No veículo estava ainda Vanderlei Ribeiro da Cunha, de 30 anos, que possuía dois mandados de prisão contra Vanderlei por porte ilegal de arma de fogo.

Markson confessou que vendia drogas e que havia mais uma porção de entorpecente em sua residência, localizada na rua Saciara, conjunto Renato Souza Pinto, bairro Cidade Nova, Zona Norte. A equipe foi até o local e encontrou mais uma porção de 500 gramas cocaína.

O trio foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Moradora estranha odor e bombeiros encontram corpo em decomposição

Adolescente é apreendido com drogas e polícia recupera moto roubada

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp