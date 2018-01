Garoto de programa confessa que matou cozinheiro por dívidas de sexo

Manaus - "Eu não tive a intenção de matar, tanto que fui pra casa depois do que aconteceu. Peço perdão à mãe dele e à minha família", essa foi a declaração de Felipe Reis de Araujo, de 25 anos, que confessou ter matado o cozinheiro Elias de França Farias, de 39 anos, em novembro de 2017. O motivo? Dívida de R$ 600, de três programas sexuais.



Felipe, mais conhecido como "Doido", foi apresentado, na manhã desta terça-feira (30), na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na Zona Leste. O acusado foi preso na casa onde morava, na rua ouro preto, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. No momento da prisão, o delegado titular da (DEHS), Juan Valério, informou que ele não apresentou resistência.

Felipe Reis de Araujo, 25 anos, foi preso por matar um cozinheiro homossexual por dívida de programa | Foto: Marcely Gomes

"Elias já vinha fazendo programa com Felipe há algum tempo e, segundo ele, a vítima contraiu dívidas pelo não pagamento dos programas. Durante a prisão, ele confessou o crime e descreveu como tudo ocorreu em detalhes. Ele declara que tudo começou com uma briga e a intenção não era matar Felipe" explicou o delegado titular Juan Valério.

Ainda segundo o delegado, depois da morte, Elias roubou dinheiro e pertences da vítima.

Motivação do crime



"Doido" realizava programas sexuais no valor de R$ 200. Entre tantos programas, a vítima teria ficado endividada por conta de programas anteriores, foi então que, em uma das visitas, a dívida foi cobrada e acabou havendo uma discussão que causou a morte do cozinheiro.

Delegado titular da DEHS, Juan Valério, diz que 'Doido' não apresentou resistência à prisão | Foto: Marcely Gomes

"Eu não queria mais ficar com ele, mas ele insistiu para eu ir na casa dele. Me ligou e disse que não estaria em casa, que era para eu esperar, e eu fui. Ele chegou, eu pedi meu dinheiro, ele me deu um soco, eu revidei e começamos a brigar até que eu dei um mata-leão. Amarrei as pernas, os braços e o pescoço para ele ficar quieto", descreveu Felipe.

Em coletiva na delegacia, o garoto de programa pediu perdão à mãe da vítima e a própria família por causar sofrimento a ambos. Ele está em prisão provisória e, segundo o delegado Juan Valério, já tem pedido para mesma ser convertida em prisão preventiva.

Sobre o crime



Elias de França Farias, de 39 anos, foi encontrado pelos vizinhos após a casa começar a exalar um forte cheiro. Ao encontrarem o corpo do cozinheiro, já em avançado estado de decomposição, o mesmo estava com um fio elétrico enrolado no pescoço. O crime aconteceu na residência da vítima, localizada na avenida João Câmara, Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

