Homem diz que transportava maconha pensando que era farinha

Manaus - "Ele me disse que era farinha. Se eu soubesse que era maconha nunca teria trazido", lamenta o prático de embarcação Luciano dos Santos Rodrigues, de 44 anos. Ele foi apresentado na tarde desta terça-feira (30), após ser preso em flagrante com 13kg de maconha, na rua Filadélfia, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. A droga, avaliada em R$ 65 mil, estava guardada na casa de Luciano.

De acordo com o delegado titular do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Paulo Marvignier, a apreensão só foi possível graças ao trabalho de investigação do departamento. "Nós estamos sempre fazendo esse trabalho de investigação em torno do tráfico de drogas no Estado", informa.

Um ponto curioso citado pelo delegado é sobre a forma de transporte da droga para Manaus. Ele explica que esta já é a segunda apreensão de drogas em posse de práticos de embarcação de barcos tipo recreio. Este tipo de profissional normalmente tem a função de trabalhar com cargas e descargas do barco ou em funções menores.



"Tem se tornado comum que esses trabalhadores tragam pequenas porções de droga nesse tipo de embarcação, como a fiscalização no barco não é rígida, os traficantes se aproveitam para enviar as drogas", explica Marvignier.

De acordo com informações da polícia, a droga era trazida do município de Coari (a 363 km de Manaus). De acordo com o delegado titular, este município, assim como Tefé, são pontos conhecidos como rotas utilizadas pelos narcotraficantes. "Normalmente eles recebem as grandes quantidades nesse local e distribuem", informa.

Ainda segundo ele, a prática recentemente adotada é distribuir a droga em pequenas porções e enviar para Manaus em embarcações, nas malas dos passageiros. "Assim, se a droga for apanhada o prejuízo não será muito grande para o traficante", disse o titular do Denarc.

Envergonhado, o prático de embarcações disse que é um pai de família honrado e achava que estava trazendo uma encomenda para um colega do município, identificado por ele apenas como "Ouro". "Ele me pediu pra trazer uma encomenda para o irmão dele, disse que o próprio irmão iria buscar no porto", informa, complementando que o rapaz que deveria receber a encomenda não apareceu como combinado e ele teve que levar a bagagem para casa.

Já em casa ele viu uma abertura na mala que carregava, então descobriu os pacotes de droga. "Falei pra minha esposa que aquilo não era farinha, mas quando percebi já era tarde demais", lamenta Luciano Rodrigues.

