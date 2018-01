Mulher é agredida com soco por vizinho 'descontrolado' em Manaus

Manaus - A professora de informática Mary Lucia da Silva Ribeiro, de 45 anos, que é homossexual, foi agredida por um vizinho com um soco no rosto, no fim da tarde da segunda-feira (29). De acordo com a vítima, o homem já teria agredido a mulher em 2014, e nada teria sido feito. A agressão foi motivada porque o vizinho achava que Mary estava filmando ele enquanto passava pela rua Êxodo, na Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

"Eu estava saindo de casa com um celular que tinha ganhado e ainda não sabia mexer direito nele. Apertei em uma tecla e deu um problema, eu virei o celular, foi quando esse senhor (vizinho) perguntou se eu estava filmando ele. Eu disse que não perderia meu tempo gravando ele", explicou a vítima.

Mary ainda disse que o homem depois de aborda-la na rua, começou a agredi-la. O agressor acertou a vítima com um soco no olho esquerdo, o que provocou alguns hematomas. A agressão só teria parado depois que um motociclista apartou os dois.

"Todo mundo da rua viu quando ele me bateu. Ele estava descontrolado. Até disse que poderia bater de novo. Ele só parou depois que um homem que estava em uma motocicleta com um garupa colocou o veículo entre eu e ele", disse a professora de informática.

A vítima ainda contou que o homem já teria agredido a mulher em 2014, e que um processo corre na Justiça conta o suspeito. Durante as agressões, o vizinho ainda chegou a xingar a vítima com palavras de baixo calão.

"Ele já me agrediu duas vezes, me xingou de vários palavrões e disse que eu era uma aberração. Já me chamou de machuda, e disse que ia me estuprar, para eu virar mulher e depois me matar", completou Mary.

De acordo com a professora de informática, nessa última agressão, o vizinho de 45 anos teria dito que, como ela queria ser homem, que ela iria apanhar como homem. A vítima procurou a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), para registrar boletim de ocorrência, mas como um processo já corre na Justiça, o caso foi encaminhado para o 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde as investigações devem ocorrer.





