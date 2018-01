Flanelinha é preso com drogas em esponja de lavagem de carro em Manaus

Manaus - O guardador de veículos Paulo Henrique Moraes Brandão, de 20 anos, foi preso na tarde desta teça-feira (30), por volta das 15h, suspeito de traficar entorpecentes na região da Manaus Moderna, no Centro. A ação ocorreu durante patrulhamento de policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A prisão ocorreu na rua Lourenço da Silva Braga, no momento em que ele comercializava trouxinhas de skank, que estavam escondidas dentro de uma esponja de lavar veículos. Duas pessoas que efetuavam a compra conseguiram fugir antes da abordagem policial. Na ocasião, os policiais também encontraram R$ 144 em espécie. Paulo Henrique foi encaminhado ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante.

Segurança reforçada

Desde novembro do ano passado, por determinação do governador Amazonino Mendes e do vice-governador e Secretário de Segurança, Bosco Saraiva, uma base fixa da Seaop foi implantada na Manaus Moderna, como parte do projeto de combate à criminalidade e reordenamento da zona comercial. Em janeiro deste ano, o projeto-piloto foi lançado com o cadastro de 450 guardadores de carros e carregadores de mercadorias da área.





