Traficante de alta periculosidade roubou e queimou carro em Manaus

| Foto: Mara Magalhães

Manaus - O traficante Railson Santos Oliveira, conhecido como “Jabá”, de 22 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (31). Segundo a Polícia Militar, ele é um dos homens que roubou e ateou fogo em um carro, modelo Nissan March, na noite da última segunda (29), na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, Zona Centro Oeste de Manaus.

“Jabá” foi detido por policiais militares da 10ª Cicom, na rua Zero, do mesmo bairro, após a equipe policial receber uma denúncia anônima informando o paradeiro dele.

Leia também: Trio é preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas



Os policiais foram até o local da denúncia e localizaram o traficante. Ele apresentava várias queimaduras pelo corpo. Durante a abordagem, foi encontrado no bolso do suspeito uma chave de um veículo HB20. “Jabá” informou aos policiais que ele é um comparsa haviam roubado o carro, na tarde de terça (30), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

Alta periculosidade

De acordo com a Polícia Militar, “Jabá” é considerado um criminoso de alta periculosidade. Ele confessou ser integrante de uma uma facção local e informou que trabalha como pistoleiro para outro traficante conhecido como "Carlinhos do Alvorada”.

Ainda segundo a PM, “Jabá” é denunciado em vários Boletins de Ocorrência e tem passagens pela polícia, por roubo e tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Adolescente é apreendido com drogas e polícia recupera moto roubada

Após sofrer abuso sexual, menino de 12 anos tenta suicídio em Manaus

'Psicopata' estuprou criança e torturou mulher em Manaus, diz delegada