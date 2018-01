Foragido da Justiça do AM é preso com simulacro de arma de fogo no T1

O foragido ainda tentou jogar, pela janela do coletivo, uma caixa com a arma que seria utilizada no crime | Foto: Divulgação/PM

Manaus - Por volta 21h desta terça-feira (30), durante patrulhamento de rotina no Terminal 1 (T1), da Constantino Nery, Zona Sul de Manaus, a equipe da 24ª Cicom foi acionada pelo motorista da linha 652, que denunciou que no interior do ônibus conduzido por ele, no sentido bairro/Centro da via, havia um infrator em atitude suspeita.

Flávio da Silva Costa, 28 anos, foi preso portando um simulacro de arma de fogo, dentro do ônibus. Durante consulta no sistema de segurança pública foi constatado que o ele era foragido do sistema prisional.



No momento da abordagem, Flávio foi flagrado jogando uma caixa pela janela do ônibus. De imediato, foi feita a revista pessoal no suspeito e nos demais passageiros. Ao verificar o que havia no interior da caixa foi encontrado o simulacro de arma de fogo. A equipe apresentou o infrator no 1°DIP para os procedimentos cabíveis.



Homicida recapturado

Após quatro anos em fuga, o acusado de homicídio Dennis Carlos Franco da Silva, de 30 anos, foi recapturado em um sítio da família dele, localizado no ramal Jardim Floresta, em Presidente Figueiredo (município distante 117 km de Manaus). A prisão ocorreu uma semana atrás, no dia 24.

Em depoimento, Dennis disse que estava há seis meses trabalhando como caseiro no sítio | Foto: Divulgação/PM

Moradores da área comercial do Fuxico, no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital, denunciaram pistas da possível localização de Dennis à polícia. Policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) foram ao local e encontrando ele, que havia fugido do sistema prisional em junho de 2014.

Ele foi condenado, em setembro de 2013, a cinco anos de prisão por tráfico de drogas. Em 2017, foi novamente condenado, mas dessa vez a 15 anos de prisão por um homicídio praticado em 2012, no Jardim Mauá, Distrito Industrial, quando ele matou a tiros um homem a quem devia uma quantia em dinheiro.

Edição: Isac Sharlon

