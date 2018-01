Quadrilha armada invade rota do Distrito, agride e rouba passageiros

Manaus - 13 funcionários de uma empresa de produtos e létricos e eletrônicos, do Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus, foram vítimas de criminosos, na noite desta terça-feira (30), quando a rota em que eles utilizavam para ir ao trabalho f oi assaltada por volta das 21h, na rua Japará, na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, também na Zona Leste.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as vítimas foram agredidas pelos suspeitos e tiveram os pertences roubados por quatro criminosos. Polícias militares da 30ª Cicom atenderam a ocorrência, mas não localizaram os suspeitos, que fugiram e ainda não foram identificados.

Segundo a Polícia Militar, todos os assaltantes portavam armas de fogo. Eles abordaram o micro-ônibus quando o veículo subia a ladeira, da rua Sumaré. O motorista foi rendido e conduziu o veículo até a rua Japará, enquanto os criminosos recolhia os pertences das vítimas.

Celulares, joias, roupas, mochilas, bolsas, documentos e até a chave do micro-ônibus foram levados pelos assaltantes.

"Eles fugiram e jogaram a chave do veículo em uma área de mata. O objeto foi encontrado com a nossa ajuda. Os assaltantes fugiram para uma área vermelha, conhecida como 'Morro da Catita', e infelizmente não foram encontrados", disse um policial militar, que não quis ter o nome divulgado.

A Polícia Civil deve investigar o caso, que foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

