Com escopeta, assaltantes roubam R$ 25 mil de mercadinho em Manaus

Manaus - Dois criminosos encapuzados e armados com escopeta e pistola roubaram aparelhos eletrônicos e R$ 25 mil de um mercadinho, localizado na rua Comandante Paulo Varella, bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), após o roubo os suspeitos fugiram, em um carro modelo Palio Weekend, de cor prata e placas não identificadas e ainda não foram identificados.

Os criminoso anunciaram o assalto por volta das 13h desta terça-feira (30) e levaram dois tablets e os R$ 25 mil de um homem. Não há informações se o valor roubado era do estabelecimento comercial, de algum cliente ou fornecedor do mercadinho.

A reportagem esteve no local, na manhã desta quarta (31), mas o estabelecimento estava fechado e o proprietário não foi encontrado para comentar o caso. Ainda de acordo com o Ciops, as vítimas foram orientadas por polícias militares da 17ª Cicom, que foram acionados para atender a ocorrência.

Outro caso

Após roubar cerca de R$ 2 mil, um relógio e joias de um mercadinho e panificadora, o suspeito de assalto Herven Costa Araújo, de 33 anos, foi morto por agressão física, facadas e um tiro. O crime aconteceu no dia 17 de janeiro, deste ano, na rua Louro Abacate, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

Segundo testemunhas, o suspeito foi linchado depois de cometer o roubo no estabelecimento comercial. De acordo com o proprietário do mercadinho, que não quis se identificar, Herven e um comparsa anunciaram o assalto e renderam o comerciante e clientes e fugiram levando o dinheiro e os objetos.

Além de ser espancado, o suspeito também foi atingido com um tiro na clavícula e duas facadas nas costas. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lucio, na Zona Leste, mas morreu na unidade de saúde.

Edição: Isac Sharlon

