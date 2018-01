Corpo de homem é encontrado na AM-010

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, nesta quarta-feira (31), ramal Santo Antônio, quilômetro 47 da rodovia AM-10, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML) a vítima apresenta marcas de tiros pelo corpo. A suposta esposa da vítima foi até o IML, mas ainda não há informações de outros familiares no local para fazer o reconhecimento do corpo.

Segundo a polícia, o local onde o corpo foi deixado se tornou um ponto de desova muito utilizado, onde pelo menos outros três corpos foram encontrados. O principal motivo para o local ser utilizado, ainda segundo a polícia, é pela falta de moradores nas proximidades, apesar de não ser tão distante da cidade.

Em investigações, a polícia supõe que as desovas são feitas por apenas um grupo de pessoas, membros de uma facção criminosa. A polícia diz que o utilizado para encobrir os crimes é parecido, o que leva a crer que apenas um pequeno grupo de pessoas utiliza o local.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Caso Portilho

O corpo de um dos suspeitos de envolvimento na morte do policial militar Paulo Portilho foi encontrado no ano passado, em uma região de mata no ramal Santo Antônio, quilômetro 47 da rodovia AM-10. No local, havia ainda o corpo de outro homem, que ainda não foi identificado.

Policiais afirmam que um dos corpos é de Isac Santos, conhecido como "Trem Bala", procurado por envolvimento no desaparecimento e morte de Portilho, que sumiu no dia 26 de maio e foi encontrado, quatro dias depois, morto e enterrado em uma invasão no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.



