Mãe abandona crianças de 4 e 10 anos em casa com ratos no Ouro Verde

Manaus - Uma criança de apenas 4 anos e outra de 10, foram encontradas na tarde desta quarta-feira (31), após serem, supostamente, abandonadas pela mãe que viajou de Manaus para Boa Vista (RR), há pelo menos uma semana. As vítimas foram resgatadas pelo Conselho Tutelar da Zona Leste 1, em uma casa na rua A, no conjunto Ouro Verde, Coroado, na Zona Leste.



De acordo com o conselheiro tutelar Hildo Almeida, os vizinhos ligaram para o órgão e denunciaram a situação. "Encontramos as crianças em uma situação deplorável, em risco iminente. Segundo as próprias crianças, eles ainda não haviam feito nenhuma refeição o dia todo. Isso fere a dignidade dessas crianças", explicou o conselheiro.

Segundo a conselheira Iolene Oliveira, que também participou do resgate das crianças, a mãe dos meninos é usuária de drogas.

"A mãe foi para Boa vista e é usuária de entorpecentes. A vizinhança agradeceu a Deus por nós termos chegado aqui. A casa poderia ter pegado fogo com elas dentro, pois tinha um fogão e um ventilador que estava ligado direto, além disso poderia ter acontecido uma fatalidade. Muitos ratos mortos", completou Iolene.

Na internet, internautas comemoraram o resgate das crianças. "De novo meu Deus. Onde vamos parar? Só Deus para proteger nossas crianças", disse uma mulher.

As duas crianças resgatadas foram levadas pelos conselheiros tutelares para um abrigo e devem ficar à disposição da Justiça. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na Zona Centro-Oeste.





