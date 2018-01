Lâmpadas de LED furtadas, avaliadas em R$ 127 mil são recuperadas

Manaus - Ação policial resultou na recuperação de 35 lâmpadas de Light Emitting Diode (LED), utilizadas na iluminação pública de Manaus, que haviam sido furtadas. Conforme o titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Adriano Felix, o material recuperado está estimado em R$ 127.400,00.

As lâmpadas de LED foram furtadas de postes de energia posicionados na avenida Governador José Lindoso, a “avenida das Torres”, na Zona Centro-Sul, avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte, avenida do Turismo e avenida Brasil, na Zona Oeste, e no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul. A autoridade policial destacou que o valor unitário da lâmpada custa, em torno, de R$ 3,6 mil.

Ao longo da ação foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos no dia 22 de janeiro deste ano, pelo juiz Igor de Carvalho Leal Campagnolli, da 5ª Vara Criminal.

"Durante os trabalhos, realizamos buscas em um galpão, situado na avenida Liberdade, bairro Novo Israel, Zona Norte, onde foram encontradas três lâmpadas de LED. Recuperamos, também, três unidades furtadas em um estabelecimento comercial na rua Arara Azul, bairro Cidade de Deus, também na Zona Norte”, explicou Félix.

O delegado informou ainda, que uma lâmpada de LED instalada na frente de uma residência, localizada na avenida Max Teixeira, bairro Flores, Zona Centro-Sul, também foi apreendida. Em um estabelecimento comercial situado na rua Rio Branco, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, foram recuperadas cinco lâmpadas de LED. Em continuidade às diligências, os policiais civis seguiram para um sítio localizado no quilômetro quatro da rodovia BR-174, onde foram encontradas 23 lâmpadas de LED do esquema criminoso.

Habilidade

Conforme Félix, as lâmpadas só podem ser removidas por pessoas que disponham de conhecimento específico e habilidade. “É necessário o uso de caminhões para que o indivíduo chegue até as luminárias e também um equipamento apropriado para retira-las do poste. O infrator tem que saber como agir, ou seja, já trabalhou nesse ramo. Então, não descartamos a possibilidade do envolvimento de funcionários ou ex-funcionários de empresas que atuam no segmento de iluminação pública”, argumentou.

O delegado ressaltou, ainda, que as diligências em torno do caso irão continuar, com o intuito de localizar os proprietários dos estabelecimentos comerciais, do sítio e da residência onde foram recuperadas as lâmpadas furtadas. Os responsáveis serão indiciados por receptação. “Oriento a todos que não comprem esse tipo de material oriundo de crime, tendo em vista que compradores irão responder pelo crime de receptação”, advertiu.





Edição: Luís Henrique Oliveira





