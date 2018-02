Foragido é baleado na cabeça e preso no HPS João Lúcio, em Manaus

Os autores do crime fugiram e ainda não foram identificados | Foto: Divulgação

Manaus – Após ser baleado com um tiro de raspão na cabeça, o foragido do sistema prisional do Amazonas Ítalo Matheus Vollrath da Silva, de 26 anos, foi recapturado, nesta quarta-feira (31), durante atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital.

De acordo com a Polícia Militar, o homem sofreu a tentativa de homicídio na rua Praia da Ponta Negra, loteamento Rio Solimões, bairro Tarumã, na Zona Oeste da capital. Dois homens, que estavam em uma motocicleta, de características não informadas, se aproximaram do foragido e o garupa efetuou o disparo. A dupla fugiu do local, sem ser identificada.

Ítalo foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales e, posteriormente, foi transferido para o HPS João Lúcio, onde foi feita uma consulta com o nome dele e foi constatado que ele era um foragido da Justiça.

Ainda de acordo com a PM, Ítalo é detento do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Ele cumpria pena por roubo e estava foragido há pelo menos um ano. Consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) que Ítalo e outro homem, identificado como Khallil Sidarta da Silva e Silva, foram presos em 2013, suspeitos de assaltar uma lan house, no bairro Compensa, Zona Oeste.

Por volta das 19h, de ontem, Ítalo foi conduzido por policiais militares da 20ª Cicom ao Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM), no km 8, da BR 174.

Por volta 21h da última terça-feira (30), durante patrulhamento de rotina no Terminal 1 (T1), da Constantino Nery, Zona Sul de Manaus, a equipe da 24ª Cicom foi acionada pelo motorista da linha 652, que denunciou que no interior do ônibus conduzido por ele, no sentido bairro/Centro da via, havia um infrator em atitude suspeita.

Flávio da Silva Costa, de 28 anos, foi preso portando um simulacro de arma de fogo, dentro do ônibus. Durante consulta no sistema de segurança pública foi constatado que ele era foragido do sistema prisional.

