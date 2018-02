Aos gritos, homem esfaqueado invade igreja e desmaia em Manaus

Frequentadores da igreja ficaram assustado e acionaram a polícia | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um homem ainda não identificado foi esfaqueado, na noite desta quarta-feira (31). Ele foi socorrido após entrar dentro de uma igreja evangélica, localizada na rua Francisco de Freitas, no conjunto José Bonifácio, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital.

Policiais militares da 18ª Cicom foram acionados pelos membros da igreja, que ficaram assustados ao verem o homem ensanguentado no prédio da congregação. Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que a vítima desmaiou e permaneceu inconsciente no local até a chegada de uma equipe do Samu.

"Não temos informações sobre a motivação do crime. Mas segundo relatos preliminares, o homem estava sendo perseguido e entrou na igreja para pedir ajuda. Nenhum suspeito foi localizado. A vítima tinha pelo menos sete perfurações pelo corpo e não conseguiu falar nada", contou o aspirante André Souza, da 18ª Cicom.



Leia também: Foragido é baleado na cabeça e preso no HPS João Lúcio, em Manaus

A vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Até a manhã desta quinta-feira (1º) permanecia sem identificação.

Outros casos

Ainda na noite desta quarta-feira (31), outros dois homens deram entrada, esfaqueados, no HPS Platão Araújo.

Por volta das 21h, Ezequias da Costa Pereira, de 28 anos, foi esfaqueado nas costas. Segundo o Ciops, a tentativa de homicídio aconteceu após uma discussão de Ezequias com outro homem, que não teve o nome divulgado, na rua São Samatas, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste.

Elison Nogueira Moreira, de 30 anos, foi esfaqueado no abdômen, costelas e braço esquerdo, dentro de uma casa no beco Bom Jesus, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. Segundo informações que familiares da vítima repassaram à equipe médica, um enteado de Elison, que não teve o nome divulgado, é o suspeito de desferir os golpes na vítima.

O crime teria acontecido devido uma discussão após uma partida de futebol que havia sido transmitida pela TV. A Polícia Civil investiga todos os casos.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Mãe abandona crianças de 4 e 10 anos em casa com ratos no Ouro Verde

Lâmpadas de LED furtadas, avaliadas em R$ 127 mil são recuperadas

Corpo de homem é encontrado na AM-010