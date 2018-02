Bando com nove pessoas é capturado com armas na Cidade de Deus

No total, eles possuíam quatro revólveres do tipo calibre 12 e 38 e duas pistolas da Policia Civil e Militar com a numeração raspada | Foto: Divulgação

Manaus - Oito homens, com os nomes ainda não divulgados pela polícia, foram presos em flagrante enquanto se preparavam para uma guerra de bocas de fumo no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Entre eles está um menor de 16 anos apreendido.

Policiais militares da 13ª Cicom, depois de uma denúncia de moradores pelo disque 190, se depararam com o mais jovem do grupo portando uma arma. "Após o flagrante com o menino, chegamos a uma residência onde os oito estavam com o arsenal se preparando para um possível confronto. Após tentarem engendrar fuga, conseguimos encurralar e pegar todos na rua Gurgel, antes que escapassem", disse o capitão Harison Queiroz.

Segundo ele, os homens fazem parte de uma organização criminosa que estava pretendendo aumentar seu domínio na região em uma batalha de bocas de fumo. "Eles alegaram que iam assaltar um posto de gasolina, mas pela quantidade de poder de fogo acreditamos que se trata de uma conquista de território", informou. No total, eles possuíam quatro armas do tipo calibre 12 e 38 e duas pistolas da Policia Civil e Militar com a numeração raspada.

O caso foi apresentado no 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Isac Sharlon

