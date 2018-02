Autônomo é forçado a ajoelhar em frente da família para ser executado

O corpo foi removido para o IML na tarde desta quarta (31) | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Executado de maneira fria na frente da família, o autônomo Cleudo Siqueira dos Santos, de 32 anos, foi vítima de latrocínio, nesta quarta-feira (31). O corpo dele foi abandonado próximo à casa em que ele morava com a família, no ramal Santo Antônio, quilômetro 47 da rodovia AM-10, que liga Manaus ao município de Itacoatiara.

De acordo com familiares, uma dupla armada e encapuzada fez uma barricada no ramal, impedindo a vítima e seus familiares de continuarem andando. Os bandidos fugiram do local levando a motocicleta do autônomo, uma Honda modelo CG 150 Titan, de cor azul e placa JXV-4059. Antes de levar a moto, os assassinos colocaram Cleudo de joelhos e o executaram com dois disparos na nuca, enquanto os familiares tinham que assistir.



Leia também: Pai é condenado a 24 anos de prisão após bater, enforcar e matar filha

O caso está sendo investigado pela DEHS | Foto: Daniel Landazuri

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 26º Cicom, mas os autores do crime não foram capturados. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)



Local de desova

Segundo a polícia, o local onde o assassinato ocorreu se tornou um ponto de desova muito utilizado, onde pelo menos outros três corpos foram encontrados, incluindo dois envolvidos no assassinato do soldado Portilho, que foram encontrados mortos no ano passado. O principal motivo para o local ser utilizado, ainda segundo a polícia, é pela falta de moradores nas proximidades, apesar de não ser tão distante da cidade.

Em investigações, a polícia supõe que as desovas são feitas por apenas um grupo de pessoas, membros de uma facção criminosa. A polícia diz que o utilizado para encobrir os crimes é parecido, o que leva a crer que apenas um pequeno grupo de pessoas utiliza o local.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Quarteto é preso com drogas e simulacro de arma de fogo em Coar

Aos gritos, homem esfaqueado invade igreja e desmaia em Manaus

Após mais de uma hora, família feita refém é libertada pela PM