Homem morre a tiros após ser abandonado ferido na porta de hospital

Manaus - O montador Cleiverton Costa Nascimento, de 29 anos, foi assassinado com dois tiros, na noite desta quarta-feira (31), na rua Coração de Jesus, no bairro Cidade de Deus, Zona Leste da capital.

Cleiverton chegou a ser socorrido e deixado ferido na porta do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste. A equipe médica informou que a vítima foi deixada por dois homens, não identificados, que chegaram em um carro modelo Gol, de cor prata e placa não informada.

"Os homens tiraram a vítima do carro e ajudaram a colocar na maca, depois foram embora rapidamente. O homem nem tinha identificação e só depois encontramos a carteira de habilitação no bolso da bermuda dele. Ele chegou sem sinais vitais, praticamente em óbito", contou uma enfermeira, de 30 anos.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que Cleiverton foi atingido com um tiro no tórax e um na perna esquerda. Ele morreu na unidade de saúde.

Policiais militares da 13ª Cicom atenderam a ocorrência e foram até o local onde ocorreu o crime, mas nenhum morador da área quis repassar informações sobre a autoria e motivação do crime, por medo represálias.



Segundo informações que familiares da vítima repassaram à Polícia Civil, Cleiverton havia saído de casa, no bairro Zumbi, em seu carro, um Palio, de cor vermelha e placa não divulgada. A vítima iria pagar uma conta em uma loja, nas proximidades da Bola do Produtor. A família ainda informou que desconhece a motivação do crime.

A suspeita da polícia é que o crime tenha sido cometido por acertos de contas. Cleiverton havia sido preso por tráfico de drogas, em 2016. A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

