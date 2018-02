'Princesinha do pó' e comparsa são presos no Gilberto Mestrinho

Manaus - Mais conhecida como "Princesinha do pó", Samara Rayane Barros Esteves, de 19 anos, e o comparsa Raimundo Ericles Nascimento, de 22 anos, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde de quarta-feira (31), na Comunidade Nova Vitória, Gilberto Mestrinho, Zona Leste. Os casal foi apresentado durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (1º) no 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, o companheiro de Samara, identificado como Ítalo de Oliveira Ferreira, de 22 anos, está sendo procurado pela polícia por comandar a comercialização de substâncias entorpecentes no bairro onde os dois foram presos. Cunha disse que Raimundo e Samara foram presos pela equipe do 4° DIP, por volta das 15h, em imóveis distintos, situados na rua 6 de Outubro, na Comunidade Nova Vitória.

Policiais conseguiram prender o casal depois de denúncias feitas pelo linha direta da delegacia | Foto: Erlon Rodrigues / PC-AM

Conforme o delegado, as investigações em torno do caso foram iniciadas há 2 meses, após o recebimento de delações, feitas ao número (92) 99118-9767, o disque-denúncia do 4° DIP. Em ato contínuo, os policiais civis se deslocaram ao local denunciado a fim de averiguarem a situação.

“Na tarde de ontem, recebemos a informação de que indivíduos iriam se reunir para realizar a distribuição das drogas e a divisão das tarefas relacionadas ao tráfico naquela região. No momento da abordagem, Ítalo e dois indivíduos, até o momento não identificados, empreenderam fuga do lugar, onde encontramos parte da droga apreendida ao longo das diligências. Na ocasião, Raimundo permaneceu no imóvel e nós efetuamos a prisão dele. Em posse dele encontramos, ainda, uma arma caseira”, explicou o titular do 4°DIP.

Confissão

Questionado sobre a procedência das substâncias ilícitas encontradas na casa onde Raimundo estava, o jovem confessou envolvimento com o tráfico de drogas e indicou a casa de Ítalo, que fica naquela mesma rua. Na residência, os policiais civis foram recebidos por Samara. Durantes buscas no imóvel foi encontrada grande quantidade de drogas.

Com os suspeitos foram apreendidas várias drogas , relógios, celulares e outros objetos | Foto: Erlon Rodrigues / PC-AM

“Ao todo apreendemos, nas duas casas, uma arma caseira, 100 trouxinhas de pasta base de cocaína, 24 porções médias de pedras de oxi, duas porções pequenas de cocaína e seis porções médias de maconha do tipo skunk, além de quatro aparelhos celulares, quatro relógios, uma balança de precisão, um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes e material para o embalo das drogas”, relatou a autoridade policial.

No prédio do 4º DIP, a dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Raimundo também irá responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

Diligências em andamento

O delegado ressaltou que diligências, com o intuito de coibir o tráfico de drogas no bairro Gilberto Mestrinho, continuam em andamento para prender Ítalo de Oliveira Ferreira e os outros dois elementos, ainda não identificados, envolvidos na prática ilícita.

Quem puder colaborar com informações que possam contribuir com as investigações em torno do caso, entrar em contato por meio do número (92) 99118-9747, o disque-denúncia do 4°DIP. “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, concluiu Cunha.

