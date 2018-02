Ex-cirurgião Carlos Cury é interrogado sobre morte de paciente

Paciente mutilada após cirurgia plástica realizada pelo ex-cirurgião | Foto: Reprodução

Manaus - O ex-cirurgião indiciado Carlos Jorge Cury Masilla, denunciado pelo Ministério Público, por estelionato, após cirurgia plástica, realizado no dia 9 de novembro de 2010 na paciente Maria Altenizia de Lima Salles, negou nesta quinta-feira (1), durante interrogatório no 11º Tribunal do Júri em Manaus, que a paciente tenha morrido em consequência de cirurgia realizada por ele.



Em consequência de procedimentos médicos inadequados, de acordo com o ministério público, Maria Altenizia acabou morrendo no dia 16 de novembro de 2010. Além desse processo, s omente nesta unidade judicial, tramitam 16 inquéritos em Carlos Cury figura como parte, em fases distintas. Alguns ainda estão na etapa de inquérito policial.



A audiência desta manhã, durou cerca de duas horas e trinta minutos e marcou o fim da fase de instrução da ação penal desse caso.

Carlos Cury Mansilla | Foto: Reprodução

Durante o interrogatório, além dos advogados, estiveram presentes uma testemunha de defesa, os advogados de defesa Diego Gonçalves e Letícia Cury (filha do indiciado); os advogados Paulo Haddad e Sérgio Cruz, como assistentes da acusação; o promotor Márcio Fernando Nogueira Borges de Campos.



Leia também: Cirurgião causa morte em pacientes e tem prisão decretada

Em audiência aberta pela juíza Eulinete Melo Silva Tribuzy, às 9 h, Cury foi questionado sobre sua formação, sua atuação na unidade hospitalar em que o caso ocorreu, as condições para os procedimentos, divulgação dos serviços, sobre os outros profissionais que atuavam junto com ele, entre outros aspectos.

Durante o período de cerca de uma hora de quarenta minutos de interrogatório, ele respondeu que se formou como cirurgião em Sucre (Bolívia); começou a atuar como cirurgião em 1987 e que trabalhou em Manaus até o Conselho Regional de Medicina cassar seu registro.



Cury declarou ainda que perdeu o título de cirurgião, mas que não perdeu o de médico. Fez questão de dizer que médico pode atuar em qualquer área, “se tiver capacidade para fazer, desde que seja responsável por seus atos”.

Quanto ao caso da paciente morta após a realização da cirurgia, o ex-cirurgião alegou que a paciente era obesa e negou a atribuição de sua morte aos procedimentos. Segundo ele, a cirurgia realizada foi feira após avaliação de risco por cardiologista e anestesiologista. O indiciado também negou que a morte da paciente tenha ocorrido em decorrência da cirurgia, afirmando que as causas da morte, indicadas no atestado, foram: choque séptico e pneumonia.

Ao se referir a família da vítima, Cury disse ter ido ao velório da mulher, sendo bem recebido pelas filhas dela e que ficou surpreso com a denúncia.

O processo seguirá para a fase de alegações finais, antes da juíza proferir a sentença, o que deve ocorrer dentro de cerca de duas semanas. O réu responderá ainda pelos outros processos que tramitam na vara.

Entenda o caso



Os casos começaram a ser denunciados em 2013. Duas empresárias que eram pacientes e foram mutiladas pelo médico, após a realização de cirurgias plásticas, iniciaram uma campanha na imprensa e em rede social para tentar localizar outras vítimas do médico.

Na época, a polícia informou que o médico sempre alegou inocência e dizia ter realizado as cirurgias com sucesso. A versão é a mesma sustentada pela defesa. O médico sempre sustentou que o corpo das vítimas reagiu de forma adversa, mas que a culpa não é dele.

Carlos Cury Mansilla teve registro cassado pelo Conselho Regional de Medidicina em janeiro de 2017.



Leia mais:



Negligência e erro médico são principais motivos para cassação de registro médico no Amazonas



Tjam começa julgamento de Carlos Cury - falso cirurgião plástico



Cirurgião causa morte em pacientes e tem prisão decretada