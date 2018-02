Família busca homem desaparecido em Manaus que teria ido para o Acre

Manaus - O jovem Kennedy Pacheco de Souza, de 20 anos, está desaparecido desde terça-feira (23). De acordo com a família, ele teria saído de casa onde mora, na rua Ipanguaçu, no Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital, por volta das 4h, sem avisar aos familiares para onde iria.

Segundo a mãe do desaparecido, Juliana da Rocha Pacheco, de 34 anos, a família recebeu informações de um motorista na manhã do último domingo (28), por telefone, que deu carona para Kennedy até Ji Paraná, em Rondônia (RO), que deixou o desaparecido na cidade e seguiu viagem.

"O Kennedy ainda ligou pra mim no mesmo dia que o motorista entrou em contato, falou que estava na Vila de Jaci, no Acre (AC), e pediu para ligar para um primo, que mora em Cruzeiro do Sul, para ir buscá-lo nesse local onde ele estava. A ligação caiu, parecia ser de orelhão, não conseguimos mais informações", explicou a mãe.

Leia também: Órgãos registram queda no número de indígenas venezuelanos em Manaus

Ainda conforme Juliana, Kennedy já teria pedido por diversas vezes, para a mãe, para conhecer a família que mora no Acre, mas por causa da condição financeira e do problema de saúde dele seria impossível realizar o desejo do jovem.

"A minha família é de Cruzeiro do Sul, ele tem problemas mentais e há tempos vinha pedindo passagem para querer ir para lá, mas a passagem é muito cara. Em dezembro ele ainda fez a gente comprar várias roupas novas para ele fazer a viagem, que seria de bicicleta", completou ela.

De acordo com a mãe, o jovem não chegou a levar nenhuma roupa, e saiu apenas com a que estava no corpo. A família pede que quem puder colaborar com as informações que levem ao paradeiro de Kennedy, entre em contato pelos números: (92) 99172-1289, 98413-9597 ou (68) 9965-6420.

O caso também está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:



Com escopeta, assaltantes roubam R$ 25 mil de mercadinho em Manaus

Envira: recanto de beleza e hospitalidade completa 56 anos

Exército apreende fuzil AK-47 e quase 2 toneladas de drogas no AM