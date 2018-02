'Bombado', Foragido da Justiça é preso na rua dos Andradas, em Manaus

Manaus - Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na tarde desta quinta-feira (1°), Istelito Barros Ferreira, o “Bombado”, de 31 anos. O suspeito, que tem mais de oito passagens pela polícia pelo crime de furto, é considerado pela corporação como um dos maiores arrombadores de lojas do Centro.

A prisão ocorreu em ronda policial pela rua dos Andradas, no Centro. Istelito foi preso depois de uma abordagem policial. Conduzido ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para averiguações, foi identificado como foragido do sistema prisional do Amazonas, e ficará à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

Preso com arma de brinquedo

Também no Centro, na noite da última terça-feira (30), um homem foi preso no Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery. Flávio da Silva Costa, de 28 anos, foi preso com uma arma de brinquedo dentro de um ônibus da linha 652. O suspeito foi apresentado no 1° DIP, na avenida Duque de Caxias, Praça 14, Zona Sul para os procedimentos cabíveis.





