Justiça Federal decide que Pedro Elias cumpra prisão domiciliar

Manaus - O ex-titular da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), Pedro Elias, teve a prisão alterada para regime domiciliar, após decisão do Tribunal Regional Federal (TRF-1). De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a decisão deve ser cumprida na manhã desta sexta-feira (2).

O médico vai deixar o Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM), localizado na BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, onde está preso desde ano passado.

Pedro foi preso pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Custo Político, que é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, no dia 14 de dezembro do ano passado. A operação desarticulou, em 2016, um esquema de desvio de dinheiro de mais de R$ 110 milhões do sistema de saúde do Estado.

O ex-secretário ainda chegou a cumprir regime domiciliar, mas voltou à cadeia no dia 31 de dezembro do ano passado, por determinação da juíza federal Ana Paula Serizawa.





Edição: Luís Henrique Oliveira





