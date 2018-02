Morador de rua é acordado a golpes de faca no Alfredo Nascimento

O morador de rua foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus - Um morador de rua, de 37 anos, foi esfaqueado, no início da manhã desta sexta-feira (3), na rua 24, do bairro Alfredo Nascimento, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada para atender a ocorrência por volta das 5h30. Ao chegarem no local, os paramédicos encontram o homem todo ensanguentado.

A vítima contou para a equipe do Samu que estava dormindo na rua e acordou com os golpes de faca no abdômen. O homem não soube informar quem o esfaqueou e nem a motivação.

Conforme a equipe do Samu, a vítima não apresenta sinais de embriaguez e afirmou que não havia feito uso de nenhum produto ilícito.

O morador de rua foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste da cidade, onde está internado.

