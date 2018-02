Homem é desovado em frente igreja evangélica na Zona Leste de Manaus

Manaus - Um homem, identificado apenas como "Júnior", foi executado com seis tiros, na rua Vitoria Regia, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, por volta das 2h da manhã desta sexta-feira (2). O corpo dele foi jogado em frente a uma igreja evangélica, próxima a um terreno baldio.

Moradores da área suspeitam que o crime tenha sido um acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas e não quiseram se pronunciar sobre o assunto, por medo de represália. No local, predominava a "lei do silêncio".

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e o corpo foi removido por volta das 4h. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Abandonado em hospital

O montador Cleiverton Costa Nascimento, de 29 anos, foi assassinado com dois tiros, na noite desta quarta-feira (31), na rua Coração de Jesus, no bairro Cidade de Deus, Zona Leste da capital.

Cleiverton chegou a ser socorrido e deixado ferido na porta do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste.

A equipe médica informou que a vítima foi deixada por dois homens, não identificados, que chegaram em um carro modelo Gol, de cor prata e placa não informada.

