Com dívidas de quase R$ 30 mil, homem é morto escondido em banheiro

Manaus - Após dever R$ 27 mil em dívidas de drogas, Miguel Ângelo Lopes da Silva, de 25 anos, foi encontrado morto no banheiro da residência, onde morava, enquanto tentava se esconder de quatro homens armados, ainda não identificados pela polícia, que invadiram a casa. O crime ocorreu por volta de 1h da manhã desta sexta-feira (2), na rua Humaitá, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.



Segundo informações de moradores da região, Miguel já estava sendo perseguido por um grupo criminoso em decorrência da dívida. "Eles já haviam dado duas chances para ele. Na primeira vez, cobraram ele aqui na rua. Já na segunda, ele estava tomando café aqui na feirinha quando o avisaram. Não teve mais chance", disse um autônomo que preferiu não se identificar.

Leia também: Morador de rua é acordado a golpes de faca no Alfredo Nascimento

Segundo ele, a vítima andava apenas de carro no bairro, evitando ser vista, e ia para a residência da avó apenas para dormir. Os quatro suspeitos o abordaram justamente após ele entrar na casa.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região.

Homem é desovado

Um homem, identificado apenas como "Júnior", foi executado com seis tiros, na rua Vitoria Regia, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, por volta das 2h da manhã desta sexta-feira (2).

O corpo dele foi jogado em frente a uma igreja evangélica, próxima a um terreno baldio. Moradores da área suspeitam que o crime tenha sido um acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas e não quiseram se pronunciar sobre o assunto, por medo de represália. No local, predominava a "lei do silêncio".



Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Operação 'Alegoria Proibida' é deflagrada em todas as zonas de Manaus

Homem é desovado em frente igreja evangélica na Zona Leste de Manaus

Gabarito e resultado das provas do concurso da Semed saem nesta sexta