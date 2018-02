Após série de assaltos, homem é preso ao bater moto em viatura

Manaus - Após supostamente realizar uma série de assaltos na Zona Leste de Manaus, Emiliano Ferreira Neto, de 20 anos, foi preso na rua Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, na manhã desta sexta-feira (2).

De acordo com informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Emiliano e mais três homens abordaram uma rota, que estava levando trabalhadores para o Distrito Industrial, na rua Sumaré, no Val Paraíso, na Zona Leste, e roubaram os pertences das vítimas. No momento do assalto, a quadrilha usava roupas pretas e balaclavas.

Após o assalto, o motorista do ônibus parou uma viatura da 30ª Cicom e informou sobre o crime. Os policiais realizaram buscas pela área e encontraram, na avenida Hilário Gurjão, Emiliano e um comparsa. Os policiais deram luz para os suspeitos pararem a motocicleta, porém, a dupla não obedeceu e fugiu.



Durante a perseguição policial, os criminosos bateram a motocicleta na viatura. Com a colisão, eles foram arremessados sobre o muro de uma residência. Emiliano foi preso, mas o comparsa dele conseguiu fugir. Com o suspeito foi encontrado uma bolsa feminina e vários outros objetos, que, segundo a polícia, foram roubados pelos assaltantes.

"Nós fomos abordados pelo motorista da rota, que informou que havia acabado de sofrer um assalto. Realizamos várias buscas pela área e localizamos os criminosos. Durante abordagem o segundo suspeito conseguiu fugir. Eles estavam fazendo série de assaltos pela Zona Leste", contou o policial J. Cássio, da 30ª Cicom.

Além do assalto ao coletivo, os criminosos também roubaram uma assistente administrativa na rua Canario, também no Jorge Teixeira. De acordo com o irmão da vítima, um professor de 27 anos, que estava acompanho a irmã até à parada de ônibus, os criminosos pararam a motocicleta e anunciaram o roubo e fugiram levando os pertences da vítima.

"Foi tudo muito rápido. Eles pararam, anunciaram o assalto, pegaram a bolsa dela, aceleraram a moto e fugiram", contou o professor.

Emiliano, segundo a polícia, já responde a processos na Justiça po roubo e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi levado para o 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

Outro crime

No dia 26 de janeiro, um jovem de 21 anos foi esfaqueado ao reagir a um assalto em um ônibus da linha 619. Segundo a Polícia Militar, um suspeito de envolvimento no crime, identificado como Breno Cidade Rolim, de 21 anos, foi preso na avenida Puraquequara, bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que quatro homens armados com facas anunciaram o assalto no coletivo, por volta de meia-noite. Os assaltantes recolheram os pertences dos passageiros e fugiram.

