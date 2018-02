Mais de 100 quilos de cocaína pura são apreendidos no Porto de Manaus

A SSP-AM tem feito um trabalho de monitoramento intenso na Manaus Moderna | Foto: Divulgação





Manaus - Em ação policial na orla do Porto da Manaus Moderna, no Centro da capital, policiais do Amazonas conseguiram apreender 112 quilos de cocaína pura que seriam comercializados nas bocas de fumo da capital amazonense. A droga está avaliada em mais de R$ 1,5 milhão e estava em uma embarcação.

Durante a operação, que foi coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) e pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), um homem foi preso. A ação faz parte da estratégia de segurança desencadeada pela SSP-AM na região da Manaus Moderna.

A droga veio de Tabatinga e foi apreendida durante a operação Alegoria Proibida | Foto: Maysa Leão





O marinheiro de convés Elivaldo Soares Mendes, 42, será apresentado na manhã deste sábado (3) na Delegacia Geral da Polícia Civil, no Dom Pedro. Segundo o secretário de segurança pública do Amazonas, Bosco Saraiva, a embarcação vinha de Tabatinga e as drogas estavam escondidas dentro de malas e pacotes dos correios para simular encomendas. A polícia contou com informações privilegiadas captadas pela equipe de inteligência.

Veja live na coletiva que a SSP-AM organizou para apresentar o suspeito e as drogas:





Toneladas de drogas

Na última quarta-feira (31), durante a Operação de Reconhecimento de Fronteira (ReFron) no Rio Iça, militares do Exército Brasileiro do 2° Pelotão Especial de Fronteira-Ipiranga/AM apreenderam um total de 1,8 mil kg de skunk, um fuzil AK-47 com três carregadores, uma pistola Beretta 9mm, munições calibre 5,56mm e 9mm. Todo o material apreendido estava em uma embarcação no rio Içá.



