Preso casal que fez reféns durante roubo a residência na zona Sul

Manaus - Na noite desta sexta-feira (02), a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) efetuou a prisão de um casal envolvido em um assalto a residência com reféns, ocorrido na noite da última quinta-feira (01), em um bairro da zona sul de Manaus. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo de uso restrito e diversos objetos roubados.



Emanuel Rodrigues Silva e Silva, 31 anos, e Marcela Gabriela Cruz do Nascimento, 21 anos, foram presos no Ouro Verde, zona Leste da capital. De acordo com o secretário Executivo-Adjunto de Operações, major da Polícia Militar, Klinger Paiva, a dupla foi localizada após denúncia anônima do 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

Leia também: Mais de 100 quilos de cocaína pura são apreendidos no Porto de Manaus

“Após o roubo realizado na quinta, checamos as câmeras de segurança das proximidades do local da ocorrência, e identificamos um veículo que foi utilizado durante o crime. Constatamos que se tratava de um carro alugado e com essa informação conseguimos chegar ao local onde Emanuel e Marcela estavam”, explicou Klinger Paiva.

Os objetos foram encontrados com a dupla | Foto: Divulgação





Klinger Paiva explica ainda que os dois fazem parte de uma quadrilha suspeita de praticar diversos roubos a residências na capital. Outros suspeitos de envolvimento no grupo estão sendo procurados.

No local onde Emanuel e Marcela estavam, foram recuperados diversos objetos roubados como uma arma de fogo ponto 40, televisores, celulares, relógios, dinheiro, balança de precisão, substância entorpecente, máquina fotográfica, notebook, material de consultório odontológico e outros itens de vítimas que tiveram suas casas invadidas pelas ações dos criminosos. A dupla foi reconhecida por vítimas que relataram que o grupo usou de violência durante os assaltos.

O casal foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (1º DIP) para os procedimentos de flagrante, onde foi constatado que Emanuel Rodrigues Silva e Silva possui dois mandados de prisão em aberto, expedidos em Vila Velha (ES) por tráfico de entorpecentes. Marcela Gabriela Cruz do Nascimento não possui nenhum mandado de prisão expedido em território brasileiro.

Leia mais:

Trio armado é preso por fazer arrastões no Monte Sinai

Acidente deixa três pessoas feridas no Distrito Industrial

Trabalhador agoniza após ser atingido por poste de energia em Manaus