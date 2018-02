Condomínios de luxo são esconderijos de traficantes em Manaus

Manaus - Nos últimos meses, diversos registros de apreensões de drogas, em condomínios de luxo espalhados pela cidade, foram feitos pela polícia. Os bairros Ponta Negra, Nossa Senhora das Graças e Tarumã, por exemplo, foram alguns dos alvos dos bandidos, na montagem de fábricas de drogas, em apartamentos suntuosos e mansões de Manaus. O motivo, para a polícia, são os fáceis milhões, que a indústria do narcotráfico movimenta dentro do corredor comercial, que são os vastos rios e afluentes que os criminosos transformaram nas principais estradas do comércio negro.

Nos últimos meses de 2017, mais de 6,6 toneladas de entorpecentes foram apreendidos na capital. Deste número, aproximadamente 2,2 toneladas foram conseguidos por grupos que se moviam dentro de casas e conjuntos de ostentação na cidade.

Os condomínios viraram ponto de produção e distribuição de grandes quantidades de drogas na cidade e no exterior | Foto: Marcelo Cadilhe





O diretor do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), Paulo Mavignier, explica que a estratégia criminosa de usar esses prédios são um escape sagaz, no intuito de despistar a polícia. “Dentro desses lugares, a segurança é maior. Tem mais burocracia, e é mais fácil de se esconder das patrulhas rotineiras. Se fosse o contrário, em um bairro periférico, por exemplo, eles ficariam mais expostos; sujeitos ao monitoramento da polícia, ou mesmo às denúncias da população. Além disso, seguranças e mordomos também somam a serviço dos narcotraficantes. É o trabalho perfeito, eles pensam”, disse o delegado.

Com a regalia do ambiente refinado, a tendência dos narcotraficantes é de, não somente aumentar, mas de se especializar. Laboratórios de drogas, máquinas de embalar a vácuo, o crescimento da clientela e a qualidade de entorpecentes feitos são algumas das principais características encontradas.

Cerca de 99% dos entorpecentes interceptados em Manaus partem do Peru ou Colômbia, segundo o titular do Denarc | Foto: Marcelo Cadilhe





Hospedagem exclusiva

No fim de 2016, um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, na capital, chamou a atenção da polícia, pelo alto padrão de luxo de vida que sustentava. Após cinco meses de investigações, Robinson Chibata Gonzales, 44, foi preso enquanto saía do Forest Hill, na Zona Norte, em posse de 107 quilos de cocaína pura. “Ele usava o local apenas para hospedar a rede de contatos dele, que vinha de fora para manter o crime. Encontramos também sinais de manipulação de entorpecentes no local”, explica o delegado Guilherme Torres, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Segundo Torres, o custo mais barato para manter uma casa no conjunto gira em torno dos R$400 mil.

Rota de tráfico

“Manaus é apenas um corredor na rota do narcotráfico internacional. Quando os carregamentos chegam, os mesmos abastecem não somente as bocas de fumo dos bairros da cidade, mas também voam para a região Sudeste ou seguem para o Pará, por rio, e continuam a viagem pelo país”, esclarece Mavignier.

Não obedecendo idade, raça, classe ou gênero, a droga espalhada pela cidade se adapta a cada lugar em que chega. A cocaína, conhecida popularmente como “ouro branco” ou “brilho”, é a preferida dos mais ricos. Já a maconha do tipo “skank”, a tradicional erva misturada com outras substâncias, faz sucesso nas esquinas e becos. Torres fala que a única diferença das drogas apreendidas, na cidade, é a qualidade química do estado de cada uma. “Cada um que recebe, adultera as substâncias a seu gosto. Mas, falando de rota internacional, a mais requisitada pela qualidade é a cocaína, como é o gosto dos europeus”, destacou o delegado do DRCO.

