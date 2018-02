Moradores do Jorge Teixeira ouvem disparos e encontram homem baleado

Manaus - Randerson Manare Moraes, de 23 anos, foi baleado com um tiro no abdômen, na madrugada deste sábado (3), na rua Carajuru, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que por volta das 2h30, moradores ouviram disparos de arma de fogo e informaram à polícia que viram um veículo de cor prata e placa não identificada saiu em alta velocidade do local.

Ainda segundo o Ciops, Randerson foi socorrido por moradores da área e levado em um carro, de características não informadas, ao Hospital Platão Araújo, na avenida Autaz Mirim. Não há informações sobre o estado de saúde dele.



Policiais militares da 30ª Cicom atenderam a ocorrência, mas nenhum suspeito foi identificado. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Outro caso

Um homem identificado como Matheus de Lima, de 24 anos, foi atingido com um tiro na madrugada do dia 22 de janeiro, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. A vítima sobreviveu e relatou que foi baleado pelo ex-marido da esposa.

Segundo Ciops, por volta de 0h30, o homem alegou que o autor do disparo veio em sua direção na avenida Presidente Kennedy, no bairro Educandos, e depois fugiu em um táxi de modelo e placa não identificados.

Matheus foi baleado no ombro e socorrido pelo Samu. Ele foi encaminhado ao Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto. Policiais militares da 2ª (Cicom), que atendeu a ocorrência, informaram que o caso é investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil do Amazonas.

Edição: Bruna Souza

